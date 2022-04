Venäjä on estänyt pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivustolle Venäjällä – IS:n vastaava päätoimittaja: Oli odotettavissa, että Venäjä toimii tällä tavoin

Venäjä on rajoittanut tiedonvälitystä verkossa yhä voimakkaammin sen jälkeen kun hyökkäys Ukrainaan alkoi. Pääsyä monille uutissivustoille ja sosiaalisen median palveluihin on rajoitettu. Venäjä on estänyt pääsyn esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin.