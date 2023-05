Venäjällä suurimman taakan Ukrainan hyökkäyssodasta kantavat ei-venäjänkieliset alueet, myös suomalais-ugrilaisten asuttamat

Saarikivi kuitenkin sanoo, että ihmisillä on suomalais-ugrilaisten kansojen asuma-alueilla hyvin vähän vaihtoehtoja. Armeijaan menijöille on luvattu kohtuullisen isot rahat, alkuun jopa 3 000 euroa kuussa. Se on tähtitieteellinen palkka suhteutettuna siihen, paljonko ihmiset normaalisti alueilla saavat. Summa on tosin nyttemmin pienentynyt.