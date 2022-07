Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole lisännyt Suomeen kohdistuvia kyberhyökkäyksiä – sosiaalisen median tietomurroista ilmoitetaan kyberturvallisuuskeskukselle päivittäin

Eniten ilmoituksia sometietomurroistaMesiän mukaan Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen tulevista tietoturvamurtojen ilmoituksista iso osa liittyy sosiaaliseen mediaan. Sometietomurroista tuli tietoturvakeskukselle keväällä parhaimmillaan kymmeniä ilmoituksia päivässä, ja edelleen päivittäin.Ongelmana on, että huijarit saavat kaapattua tilin, jossa ei ole monivaiheista tunnistautumista. Tämän jälkeen huijari lähettelee kaapatun tilin nimissä kaverilistalle viestejä, joilla pyrkii saamaan näiden ihmisten tunnusten monivaiheisen tunnistautumisen koodeja. Ongelmana sosiaalisen median kautta tapahtuvissa huijauksissa on korkeampi luottamus.Tietoturvayhtiö SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo taas muistuttaa sähköpostiviesteistä, jotka voivat näyttää identtisiltä oikeiden tahojen sähköpostiviesteihin. Keino tunnistaa oikeat sähköpostien lähettäjät vääristä on tarkistaa lähettäjän sähköpostiosoite.– Sähköpostiviesteihin joku aina haksahtaa, mutta somehuijauksissa hyödynnetään toista ihmistä ja saadaan henkilökohtaista luottamusta, Mesiä sanoo.Motiivina hyökkäyksissä on yleensä raha