Venäjän öljyralli on nostanut ympäristövahingon riskiä – Suomenlahden merivartiosto tiivisti tilanteenseurantaa heti hyökkäyssodan alettua

– Varjolaivastoon ei vielä ole ollut pakottavaa tarvetta, koska venäläisen Urals-raakaöljyn hinta on romahtanut alle hintakaton, joka on 60 taalaa per tynnyri. Venäjä on voinut käyttää kreikkalaisia öljytankkereita, joissa on brittifirmojen vakuutukset, Tynkkynen kertoo.