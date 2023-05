Venäjän vakoiluhaittaohjelman vaarattomaksi tekemisen uskotaan helpottavan kybervakoilun torjumista – supon mukaan Turla-ryhmä on kohdistanut kybervakoilua myös Suomeen

Tietoturvayhtiö WithSecuren vanhempi tutkija Sami Ruohonen kertoi aiemmin STT:lle, että haittaohjelman kehityksen takana on FSB:n Center 16:n alla toimiva ryhmä, joka on julkisesti tunnettu nimellä Turla. Ruohosen mukaan Turla on harjoittanut tiedustelutoimintaa kybermaailmassa ainakin vuodesta 2004. Tutkintojen perusteella on tehty johtopäätös, että vuonna 2004 käyttöön otettu Snake on Turla-ryhmän ehdottomasti kehittynein haittaohjelma, Ruohonen sanoi.