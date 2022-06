Venäläismatkailijoiden katoaminen tyhjensi liiketiloja ja jätti ammottavan aukon itärajan kuntien talouteen – "Tuolla on kymppitonnilla myyty kolmioita, mikä tuntuu naurettavalta, mutta kun ei ole ostajia niin ei ole ostajia"

– Pitää muistaa se, että vaikka me olemme rajalla, olemme kuitenkin täällä Suomen puolella. Emmehän me Venäjästä ole siinä määrin olleet arjessa riippuvaisia, jos taas peilaa tuonne Tornioon ja miettii millainen rajayhteistyö heillä on Haaparannan kanssa. Me emme ole tietenkään täällä niin symbioosissa, Hilden sanoo.