Venäläisten turistien viisumikiristys voimaan ensi yönä

– Taustalla on ulkopoliittisen johdon arvio vaarasta maamme kansainvälisiin suhteisiin. Siinä on otettu huomioon myös painavia syitä, kuten puolustussotaa käyvän Ukrainan johdon kanssa käydyt keskustelut, EU:n asettamien lentoliikenteen rajoitusten kiertomahdollisuus sekä suhteet Baltian maihin ja Puolaan. Venäjän liikekannallepano on vaikuttanut merkittävästi tähän arvioon, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa.