Venäläisten viisumirajoitukset ovat astuneet voimaan

Myös se, että Suomella on Schengen-alueen pisin maaraja Venäjän kanssa, on vaikuttanut päätökseen. Päätöksen perusteluissa todetaan, että Suomeen kohdistuu erityinen luottamus ja odotus siitä, että EU:n ja Schengen-alueen raja, joka on myös tuleva Naton ulkoraja, pitää ja että sen kautta tapahtuvaa pääsyä Schengen-alueelle valvotaan tarkasti.