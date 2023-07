Vihajärjestöksi USA:ssa luokiteltu kristilliskonservatiivinen järjestö kerää taas varoja Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiin – koossa 359 euroa

Uskonnollisten ääriliikkeiden ja anti-gender-liikkeiden rahoitus Euroopassa on lähes nelinkertaistunut vuosina 2009–2018. Asia käy ilmi selvityksestä, jonka teki seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia puolustavien europarlamentaarikkojen muodostama European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights -verkosto. Anti-gender-liike vastustaa sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä.