Vihreät tukee odotetusti Pekka Haavistoa presidentiksi

– Oma ohjeeni on aina, että katsokaa niitä takarivin ihmisiä. Niitä ihmisiä, jotka reunalla seuraavat ehkä uteliaina, mutta eivät uskalla tulla mukaan. Kävelkää kohti, menkää tapaamaan näitä ihmisiä. Se on kaikkein paras tapa tehdä kampanja. Se on paras tapa saada uusia ihmisiä mukaan, Haavisto sanoi.