Saarikko STT:lle: Keskusta ei peräänny luonnonsuojelulaista muodostamastaan kannasta

– Meillä on valmius keskustella totta kai. Hyvä on käydä vaalikauden loppua yhdessä läpi. Keskusta on sitoutunut hallitusyhteistyöhön. Rohkenen sanoa, että tästä kysymyksestä hallitusta horjuttavan teki ennen kaikkea vihreät. He näkivät tässä hallitusta horjuttavan tilanteen, emme me, Saarikko sanoo.