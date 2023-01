Viikko vaihtuu epävakaassa säässä – maan etelä- ja länsirannikolle on annettu tulvavaroituksia

Viikonlopulle ja alkuviikkoon on annettu runsaasti varoituksia huonosta ajokelistä. Kelivaroitukset koskevat lauantaina maan itäosia, mutta sunnuntaina ja maanantaina varoituksia on lähes kaikkialla maassa. Sunnuntaille on annettu etelään varoitukset erittäin huonosta ajokelistä.