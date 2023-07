Viikonloppuna suuressa osassa maata nautitaan aurinkoisesta kesäsäästä

Tänään Pohjois-Karjalasta Länsi-Lappiin kulkee sadealue, jonka pohjoispuolella sää on poutainen. Etelä-Suomessa sää on selkeä ja aurinkoinen. Lämpötila on pohjoisessa hieman alle 20 astetta ja muualla maassa 20:n ja 25 asteen väliltä.