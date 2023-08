Viikonlopun sää jatkuu sateisena – perjantain vastaisena yönä satoi koko maassa

Sateet kastelivat koko Suomen perjantain vastaisena yönä, ja viikonlopun sää on myös sateinen, kertoo Ilmatieteen laitos. Torstai-illan jälkeen muun muassa Seinäjoella, Joutsassa ja Sotkamossa on satanut yli 20 millimetriä vettä, meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo STT:lle perjantaiaamuna. Lähes kaikilla havaintoasemilla on satanut edes jonkin verran torstai-illan jälkeen.