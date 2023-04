Viiksitimali pesii ja kultasakaali käväisee, mutta kuukkelin kotimetsät hupenevat – ilmaston lämmetessä lajit siirtyvät kohti pohjoista

Tutuista linnuista esimerkiksi mustarastas on siirtynyt nopeasti uusille alueille. Se talvehtii nykyään Suomessa entistä runsaampana ja laajemmin. Sinitiainen on levinnyt muutamien vuosikymmenien aikana Etelä-Suomesta Lappiin asti, mihin on Lehikoisen mukaan vaikuttanut myös talviruokinta.