Viime vuonna kuolemaan johtaneita veneilyonnettomuuksia oli edellisvuotta enemmän – kaikki kuolleet olivat miehiä

– Kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuivat pääasiassa keski-iän ylittäneille. Yleisin syy on veneilijän toimintavirhe eli esimerkiksi seisomaan nouseminen veneen laidalle tai ohjauksen virheliike. Seuraavaksi yleisin syy on alkoholi, mikä on huolestuttavaa, sanoo Traficomin tiiminvetäjä Suvi Toppari tiedotteessa.