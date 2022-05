Viina ei maistu suomalaisille takavuosien tahtiin – alkoholin kokonaiskulutus jatkoi viime vuonna laskuaan

Alkoholijuomien kulutuksen rakenne on muuttunut vain hiljalleen. Oluet ovat edelleen suosituimpia alkoholijuomia 46 prosentin osuudella sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna. Osuus on pienessä laskussa, mutta vahvojen oluiden suosio on kasvanut keskioluen kustannuksella.