Viisikon kokousta uumoillaan ensi viikolle – näillä näkymin puheenjohtajat tapaavat keskiviikkona, kertoo hallituslähde STT:lle

Hallituksesta huomautetaan, että maataloustuen sisältävä lisäbudjetti voitaisiin antaa eduskunnalle vielä alkuvuonna. Toinen asia on, suostuuko vihreät puoltamaan tukea. Puolueesta on pyydetty keskustaa palauttamaan yhteinen luottamus palaamalla hallituksen aiemmalle linjalle luonnonsuojelulaissa. Saarikko on torpannut vaatimuksen.