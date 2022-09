Suomi on pitänyt sitkeästi esillä, että parasta olisi, kun viisumitilanteeseen löytyisi EU-tason ratkaisuja. EU:ssa ei kuitenkaan ole saatu yhtenäistä linjaa, mutta Venäjän rajanaapurit ovat omilla toimillaan pyrkineet tukkimaan venäläisturisteilta reittejä. Käytännössä asetelma on muuttumassa Suomessakin periaatepäätöksen seurauksena sellaiseksi, että kun aiemmin viisumin epäämiseen venäläisiltä on vaadittu erityisperustetta, nyt erityisperuste vaaditaan viisumin saamiseen.