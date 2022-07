Villieläinsairaala on täynnä tuttuja kotimaisia eläimiä – mursu olisi ollut todellinen poikkeus, sillä yleisimpiä potilaita ovat esimerkiksi siilit ja oravanpoikaset

Sairaalan riesana virustaudit

Koronapandemia on vaikuttanut villieläinsairaalan varotoimiin. Näätäeläimet ovat herkkiä koronalle, joten niitä hoitaessa henkilökunnan piti ottaa huomioon hygienia entistä tarkemmin, esimerkiksi käyttämällä kasvomaskeja. Myös koronasulut vaikuttivat yhteydenottojen määrään.

– Pahimpina sulkuaikoina ihmiset innostuivat ulkoilemaan, ja silloin yhteydenottoja tuli valtavasti, kertoo Trontti.

Toinen tauti, joka on aiheuttanut varotoimia, on lintuinfluenssa. Villieläinsairaala joutui sulkemaan ovensa viime vuonna muutamaksi viikoksi, koska aulaan tuotiin kanahaukka, jolla todettiin lintuinfluenssa. Tilat jouduttiin saneeraamaan.

Villieläinsairaalassa ei hoideta lainkaan kesykyyhkyjä niillä esiintyvän paramyksoviruksen vuoksi. Virus leviää helposti kyyhkyihin ja vesilintuihin.

Trontti: Mursulla oli parhaat mahdolliset auttajat

Trontin mukaan eksoottisia lajeja heille tulee vastaan hyvin vähän. Joskus apua voi tarvita jokin erikoisempi lintu- tai lepakkolaji. Silloin he ovat yhteydessä lajin asiantuntijoihin.

– Mursu, joka ei edes kuulu suomalaiseen lajistoon, oli todella harvinainen tapaus meillä, kertoo Trontti.

Villieläinsairaala oli mukana Kymenlaaksossa liikkuneen mursun tilanteen arvioinnissa viranomaisten pyynnöstä.

– Korkeasaaren eläinlääkäri on Suomen paras nukuttamaan merinisäkkäitä ja olemme paras taho järjestämään suuren eläimen kuljetuksen, sanoo Trontti.

Sosiaalisessa mediassa viranomaisten toimintaa on kritisoitu paljon. Ensimmäistä kertaa Trontin uran aikana hänen sähköpostiinsa on tullut hyvin kritisoivia viestejä. Hän on kuitenkin hyvillään siitä, että mursu keräsi niin paljon kiinnostusta. Trontti toivoo, että tapahtuneesta viriäisi lisää keskustelua eläinten auttamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta.

– Aina kun ihmiset kiinnittävät huomiota luontoon, se ilahduttaa minua.