Viranomaispäätöksiä ei voi Suomessa tehdä automaation avulla, jos ne vaativat inhimillistä harkintaa – verotuspäätöksiin koneellinen automaatio sopii

– Automaattinen päätöksenteko soveltuu parhaiten ihan matematiikkaan. Eli kun tehdään laskukaavoja siitä, että asiakkaalla on näin ja näin isot tulot, niin siitä menee näin ja näin isot verot. Tämä on automatisoitu, koska siinä ei pidä tehdä mitään harkintaa. Esimerkiksi lapsen huostaanottoon ja turvapaikan myöntämiseen sisältyy paljon inhimillistä, tapauskohtaista harkintaa. Tämä on tietysti sellaista, mitä ei voi automatisoida, sanoo Helin.