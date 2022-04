Viranomaisten mukaan rikollisryhmien lakkauttaminen tehoaa, vaikkei se estäkään uutta rikollisuutta – "Varsinkin nuorille liivien ja niiden herättämän pelon menettämisellä on merkitystä"

Epäilyistä, että UB:n ja PVL:n toimintaa on jatkettu laittomasti, on noussut syytteitäkin. Helsingin käräjillä on vireillä juttu, jossa yhdeksän ihmisen syytetään jatkaneen PVL:n toimintaa laittomasti Kohti vapautta -liikkeen nimissä. Kyse on muun muassa mielenosoituksista. Oikeuden on määrä käsitellä syytteitä loppuvuodesta. Laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta voi saada enimmillään sakkoja.