Virkatodistuksia saa jälleen sujuvasti

– Tavoitteena on, että sukuselvityksen saa kaikkialta enintään neljän viikon odotusajalla. Tilauksen saapuessa ei vielä tiedetä, kuinka monimutkaisesta todistuksesta on kyse, ja kuinka kauan sen tekeminen vie aikaa. Yksinkertaisimmat todistukset valmistuvat puolessa tunnissa, hankalimmat voivat viedä yhden asiantuntijan koko viikon työajan. Tämän vuoksi henkilöstöresursointi on ollut haastavaa, Heickell sanoo.