Virtuaalivaluutat eivät ole anonyymejä, vaan niiden siirtoja voi seurata, sanoo KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö – myös Vastaamon tietomurtoa on tutkittu virtuaalivaluuttasiirtoja jäljittämällä

Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen sanoo, että paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun vuonna 2009 Suomessa tehtiin ensimmäinen virtuaalivaluuttoihin liittyvä rikosilmoitus. Poliisissa on koulutettu vaativaan jäljittämiseen erikoistuneita tutkijoita, ja lisäksi käytännössä jokaisella poliisilaitoksella on tällä hetkellä osaaminen tutkia virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosasioita.