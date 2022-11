VM:n työryhmä arvostelee hallituksen päätöstä menokehysten rikkomisesta – "Sääntöjen rapautuminen on pysäytettävä"

– Suomen julkisen talouden heikkojen näkymien vuoksi on entistä tärkeämpää, että on olemassa johdonmukainen pidemmän aikavälin kestävyyttä sekä julkisten varojen tehokasta käyttöä tukeva julkisen talouden ohjauskehikko, jolle on myös vahva poliittinen tuki, raportissa sanotaan.