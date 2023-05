"Voimme lähteä minne vain" – Laura Nevalainen suuntasi tuunaamallaan autolla perheensä kanssa kuukaudeksi Ranskaan

– Toinen merkittävä taustatekijä on se, että arvostetaan yksilöllisyyttä ja halutaan nimenomaan se itse tehty ja omaan tyyliin sopiva auto. Vaikka vanlife-ilmiö on uusi, se kuvastaa karavaanariharrastuksen perinteisiä ajatuksia: vapautta, mahdollisuuksia ja oravanpyörästä irtaantumista. Ilmiö on monille myös asenteellisesti tärkeä.