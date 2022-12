Vuoden alusta voimaan tuleva uusi seksuaalirikoslaki jäi asiantuntijan mukaan keskeneräiseksi ja sisältää huolestuttavia piirteitä – "Ei voi sanoa, että uudistus on kokonaan läpimätä, mutta kesken se jäi"

Silver sanoo, että hänen on vaikea ymmärtää, mitä pykälällä on tavoiteltu. Hän kritisoi sitä, että haavoittuvassa asemassa olevat uhrit on erotettu erilliseen rikosnimikkeeseen sekä sitä, että rangaistus on selvästi raiskausta alempi. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan tuomita neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta, kun raiskauksessa rangaistusasteikko on vuodesta kuuteen vuoteen ja törkeässä raiskauksessa kahdesta vuodesta kymmeneen.