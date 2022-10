Vuokrattavien sähköpotkulautojen suosio on paisunut – ristiriitaisia tunteita herättäviä laitteita voi vuokrata jo 40 kaupungista Suomessa

Suosiostaan huolimatta sähköpotkulaudat ovat herättäneet myös vastustusta niillä aiheutettujen vaaratilanteiden vuoksi. Vuokrattavia sähköpotkulautoja on voitu pysäköidä esimerkiksi keskelle kevyen liikenteen väylää, ja poliisi on pitänyt kuritonta pysäköintiä ongelmana. Lisäksi sähköpotkulaudoilla onnettomuuksiin joutuneet ovat työllistäneet ensihoidon henkilöstöä varsinkin, kun tutkimuksen perusteella niillä on ajettu päihteiden vaikutuksen alaisena.