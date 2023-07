Vuosikymmenten saatossa pilaantuneet maa-alueet maksavat Puolustusvoimille miljoonan vuodessa

Puolustusvoimilla on arvioidensa mukaan noin 600 mahdollista pilaantuneen maaperän kohdetta. Kaikkia näistä ei ole todettu pilaantuneiksi, vaan ne on arvioitu riskeiksi toimintahistoriansa takia. Tyypillisiä kohteita ovat käytöstä poistetut jakeluasemat, täyttöalueet, ampumaradat ja huoltoalueet. Myös jätteiden sijoittaminen alueelle on voinut aiheuttaa pilaantumisen.