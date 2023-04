WWF avaa tänään Luontolivessä itämerennorppien elämää seuraavan kameran

Tällä hetkellä itämerennorppia on noin 20 000. Suurin osa niistä elää Perämerellä, missä kanta on viime aikoina kasvanut hitaasti mutta missä norppia saa myös metsästää. Itämerennorpan lisääntymisalueita on myös Viron saaristossa sekä Suomenlahden itäosassa.