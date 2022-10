WWF:n raportin mukaan selkärankaisten villieläinten ahdinko jatkuu – tuhoava maankäyttö ja luonnonvarojen ylikulutus luontokadon takana

Kaksi vuotta sitten julkaistussa raportissa populaatioiden koko oli laskenut keskimäärin 68 prosenttia 1970-luvulta vuoteen 2016 mennessä. Raportteja ei voida kuitenkaan suoraan vertailla, sillä indeksi on tarkentunut. Aineisto on tuoreimmassa raportissa merkittävästi aiempaa suurempi, sillä siihen on lisätty uutta tutkimustietoa etenkin Brasiliasta.