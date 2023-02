Yhä useampi haluaa rentoutua hyisessä vedessä – talviuinnin parissa viihtyvät nyt entistä monipuolisemmin eri-ikäiset harrastajat.

– Yleisesti ottaen Oulun alapuolella on hyvin talviuintipaikkoja ja pohjoisempana harvakseltaan. On kuitenkin mahdollista, että Pohjois-Suomessa on enemmän sellaisia harrastajia, jotka tekevät oman avannon ja harrastavat lajia itsekseen, Humalajoki pohtii.