Yhdyskuntapalvelu on vakiinnuttanut asemansa vaihtoehtona vankilassa istumiselle – Asiantuntijan mielestä sitä voisi hyödyntää vielä nykyistäkin enemmän

– Kristillisestä arvomaailmasta nousee ajatus, että jokainen on arvokas ja ansaitsee uuden mahdollisuuden. On ollut ilo huomata, että Rikosseuraamuslaitoksella on vastaavia tavoitteita kuin meillä. Heillä taustalla lakikirja, meillä Raamattu, mutta molemmilla on yhteinen halu auttaa ihmistä takaisin omille jaloilleen, Kaisu Leino pohtii.