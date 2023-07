Yhteensä viiden turkistarhan eläimistä on löytynyt lintuinfluenssaa, kertoo Ruokavirasto

Perjantaina Kokkolan kaupunki tiedotti lintuinfluenssaepäilystä Ullavanjärvellä. Kokkolassa on todettu lokkien joukkokuolema kuluneella ja sitä edeltävällä viikolla, kaupunki kertoi. Kuolleita lokkeja on todennäköisesti satoja. Lintuja on lähetetty Ruokavirastoon tutkittavaksi lintuinfluenssan varalta.