Yli 800 Ukrainasta Suomeen paennutta käy nyt täällä koulua – valmistavaan opetukseen ilmoittautuneita on yli tuhat

Opetushallituksen mukaan toisen asteen koulutukseen on toistaiseksi hakeutunut huomattavasti vähemmän opiskelijoita kuin muuhun opetukseen. Esimerkiksi Oulussa 30 oppilasta on kuitenkin aloittamassa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on saanut 20 hakemusta ammatilliseen koulutukseen.