Ylilääkärin mukaan myös alaikäiset hyötyisivät korvaushoidosta – mikään ei kiellä hoitoja nytkään, mutta käytännössä niitä ei anneta

– Nykyisin korvaushoidon sisällä toteutuu huonosti se, että potilas saisi siitä muuta kuin lääkkeenjakoa. Varsinkin nuorten kohdalla on se haaste, että heillä on vielä aika tuoreessa muistissa ja pinnalla ne hyvät asiat, joita päihteidenkäyttö on tuonut – eihän kukaan käytä, jos se ei tuo myös hyviä asioita. Meidän pitäisi tehdä hoidosta niin houkuttelevaa, että se on parempi vaihtoehto kuin päihteet.