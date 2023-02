Ympäristöjärjestöjen KHO-valitukseen ratkaisu ehkä keväällä – myös Saksassa ja Ruotsissa ilmastotoimiin liittyviä oikeudenkäyntejä

Greenpeacen ja SLL:n hallintovalituksen käsittely on järjestöjen mukaan Suomessa ensimmäinen ilmastonmuutoskysymyksiin liittyvä oikeudenkäynti. Maailmalla ilmasto-oikeudenkäyntien määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Niissä on vaadittu esimerkiksi hiilivoimaloiden lupien perumista. Ympäristöjärjestöjen vastapuolena oikeudessa on useimmiten ollut valtio, joskus myös yritys tai pankki.