Ympäristöjärjestöt pitävät hallitusohjelmaa puutteellisena – toimilla ei saataisi luontokatoa pysäytettyä

Vanhojen metsien suojelun kirjaus on myös järjestöjen mielestä positiivinen asia. Siinäkin on tosin puutteita, sillä kriteeristö, jolla suojelut tehtäisiin, on vielä auki. Luonnonsuojeluliitto toivoo jämäkämpiä toimia asian suhteen, ja WWF Suomen pelkona on, että luotava kriteeristö tulee olemaan liian tiukka.