Amerikkalaissotilas koki upottavan yllätyksen Lapin luonnossa – Nato-liittolaiset vaikuttuivat Rovajärven poikkeuksellisista mahdollisuuksista

Vuoristodivisioonan joukot ovat Yhdysvaltain armeijan vaikeiden olosuhteiden taisteluun erikoistuneet joukot. Siksi oppia on hyvä hakea niistä maastoista, joista koko divisioonan perustaminen sai innoituksensa 80 vuotta sitten. Divisioonan tukikohta on Fort Drumissa New Yorkin osavaltiossa lähellä Kanadan rajaa. Kuva: Jussi Leinonen