Ruotsi ja Tanska hakevat keinoja rajoittaa Koraanin polttamisia – Professori ikivanhasta laista: "Yllättäen siitä on tullut Suomelle hyödyllinen kansainvälisissä kuvioissa"

Ruotsissa ja Tanskassa on poltettu Koraaneita, ja se on johtanut mielenosoituksiin ja levottomuuksiin muslimaissa. Ruotsin kohdalla Koraanien polttaminen kaduilla jarruttaa maan Nato-jäsenyyden hyväksymistä, sillä Turkki on islamilainen maa eikä se hyväksy heille pyhän kirjan polttamista. Kuva: FAROOQ KHAN