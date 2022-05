Älypuhelin, hyvä renki mutta huono isäntä

Kyselyn mukaan toinen puoli kansasta alkaa olla kännykkäänsä niin koukussa, ettei tule ilman sitä toimeen edes vessassa käydessään. Kiukkuisimmat sosiaalisen median päivitykset saattavatkin olla näiden täysistuntojen sivutuotoksia.

Vakavasti ottaen älypuhelimista on tullut korvaamaton ja itsestään selvä osa ihmisten arkea. Kaupallisten palvelujen perässä myös suuren osan viranomaispalveluista saa jo kännykän kautta nopeasti ja helposti. Digitalisaation hyödyt näyttäytyvät useimmille pankkiasioinnin notkeudessa ja terveysasioiden Kanta-palvelussa.

Nopea kehitys on tullut ongelmaksi niille kansalaisille, joille älypuhelimen käyttö on eri syistä vaikeaa tai mahdotonta. Jos fyysinen palvelupiste on kaukana tai lopetettu, todellisena riskinä on yhteiskunnallinen syrjäytyminen.

Sähköiseen pankkiasiointiin tai reseptipalveluun ei taida helposti jäädä koukkuun, mutta riippuvuudeksi kehkeytyvää halua kohdistuu peleihin ja sosiaaliseen mediaan. Kännykkäkumara on eräänlainen kansallisasento, ja odotushuoneita hallitsee rupattelun sijasta ahne näpyttely.