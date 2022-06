Aidasta tuli turvan vertauskuva

Eduskunnassa on kannatusta vankkojen aitojen rakentamiselle itärajalle, selviää Ylen tuoreesta kyselystä. Kysymykseen ”Pitäisikö Suomen itärajalle rakentaa lisää nykyistä järeämpiä aitoja?” vastasi 124 kansanedustajaa, joista 88 kertoi kannattavansa ajatusta ja 22 vastusti asiaa. 14 kansanedustajaa ei osannut ottaa asiaan kantaa, ja 76 kansanedustajaa ei vastannut ollenkaan.

Aitaamista kannattavat perustelevat mielipidettään erityisesti hybridioperaatioiden uhalla. Juuri kukaan ei halua koko itärajan tilkitsemistä rautaesiripulla, koska se on täysin epärealistista.

Rakentaminen tulisi myös tolkuttoman kalliiksi. Aitoja tulisi useimpien vastaajien mielestä rakentaa vain kriittisille alueille estämään laittomat maahantulot ja ohjaamaan rajan yli pyrkiviä ihmisiä virallisille rajanylityspaikoille.

Vankinta itärajan aidan kannatus on opposition kokoomuksessa ja perussuomalaisissa, vasemmistoliitossa taas enemmistö vastustaa koko ajatusta.

Vaikka kysymys on muodollisesti aidasta maastossa, asialla on myös iso vertauskuvallinen merkitys. Taustalla on kasvava huoli kansallisesta turvallisuudesta ja täydellisestä luottamuksen menetyksestä itänaapuriin.