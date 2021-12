Aloituspaikkojen kasvu lisää korkeakoulujen hajautusta ja tuo alueille elinvoimaa

Korkeakoulutuksen alueellinen hajautus on nostattanut odotetusti kritiikkiä useissa yliopistoissa. Rehtorit ovat yhdessä Akavan ja EK:n kanssa huolissaan koulutuksen pirstaloimisesta pienempiin yksiköihin, minkä he uskovat uhkaavan koulutuksen tasoa ja maan tieteellistä kilpailukykyä.

Taustalla on toki myös koulutusjärjestelmän duaalimalli ja korkeakoulujen keskinäinen kilpailu opiskelijoista ja tutkintoihin perustuvasta rahoituksesta.

Kärjistäen kyse on siitä, pystyykö korkeakoulutusjärjestelmämme täyttämään samaan aikaan huippututkimuksen ja vaativien työmarkkinoiden tarpeet.

Kurvinen on edeltäjineen ilmoittanut, että keskittämisen aika korkeakoulutuksessa on ohi ja saavutettavuuden merkitys kasvaa. Hajautus on keskustalaisen aateperinnön keskeisimpiä tekijöitä, ja korkeakoulutuksen vaikutus alueiden elinvoimaan kasvaa.

On vaikea nähdä, miten työmarkkinoiden osaajapulaa helpottava päätös olisi pois tiedekorkeakouluilta ja huippututkimukselta, kun enemmistö uusista aloituspaikoista kuitenkin osoitetaan yliopistoille.