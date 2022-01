Aluevaalien tulos tarkoittaa paluuta politiikan perusasioihin

Suomessa elettiin vuosikymmeniä kolmen suuren puolueen aikoja, jolloin hallitus muodostettiin kulloisenkin vaalituloksen pohjalta yhden tai kahden valtapuolueen varaan.

Hallitusta suojattiin keräämällä pienemmistä puolueista tarvittava enemmistö, jotta oppositio ei pystyisi kaatamaan hallituksen aikeita mennen tullen.

Tällä vuosituhannella kolmen suuren, kokoomuksen, SDP:n ja keskustan, hegemonia on ollut uhattuna. Mutta nyt näyttää taas siltä, että puoluekenttä olisi matkalla entiseen.

Kolme suurinta puoluetta erottuivat poikkeuksellisen selvästi omaksi ryhmäkseen aluevaaleissa, sillä kaksi kolmesta äänestäjästä valitsi nyt jonkun niistä.

Kokoomuksen voitto ja SDP:n vakaa kannatus eivät olleet iso yllätys, mutta sellainen on ilman muuta keskustan ja sen puheenjohtajan Annika Saarikon onnistuminen.

Keskusta on ehditty laskea jo monta kertaa auringonlaskun puolueeksi, mutta aluevaaleissa se käytti kotikenttäetunsa ja vanhan peruskannatuksensa hyväkseen.

Moni keskustan kannattaja vastusti puolueen menoa SDP:n johtamaan hallitukseen, eikä oppositio ole totisesti sanansäilää säästellyt. Se on maalannut kuvaa holtittomasti velkaantuvasta vihervasemmistohallituksesta, jonka apupuolueena keskusta on pettänyt muiden ohella myös peruskannattajansa.

Keskustan johto on puolustautunut sillä, että vain hallituksessa se on voinut edesauttaa niitä tavoitteita, joita varten puolue on ylipäätään olemassa. Yksi tavoitteista on ollut maakuntahallinto.

Tässä mielessä aluevaalit olivat keskustalle elämän ja kuoleman kysymys sekä myös stressitesti hallitusyhteistyölle. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja Saarikon olemukset viestivät vaaliyönä, että tulos oli molemmille erittäin mieluinen.

Ero eniten kannatusta saaneeseen kokoomukseen on niin pieni, että jokainen kolmesta suuresta voi onnitella itseään omanlaisenaan vaalien voittajana.