Ammatillisessa koulutuksessa ja etenkin sen toteuttamisessa on nykyisellään sekä tarkistamisen että etenkin tiivistämisen varaa. Mikäli opetusta on tarjolla kolmena päivänä viikossa, ja muun ajan nuori lähinnä kuluttaa aikaa, on koulutuksen järjestäjän katsottava peiliin.

Tiivistämällä saadaan opintoaikoja lyhenemään ja euroja säästymään. Motivaatio opintoihin ja valmistumiseen kasvaa myös oppisopimuskoulutusta joustavoittamalla.

Unohtaa ei sovi sitäkään, että jo nyt ammatilliset opinnot pystyy suorittamaan alle kolmessa vuodessa. Aiempaa osaamistaan on mahdollista hyödyntää opinnoissa, ja lyhentää näin opiskeluaikaansa.