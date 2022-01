Halpaa bensaa ja lääkärinaikoja - aluevaltuusto ei pysty mahdottomiin

Vaikka äänioikeutettujen lukumäärä on kasvanut tasaisesti, presidentinvaaleissa äänestäneiden määrä on vähentynyt koko ajan. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli vuonna 1994 hämmästyttävästi 82,2. Siitä on pudottu jo lukemaan 69,9.

Kuntavaalien äänestysprosentit ovat laskeneet vielä vauhdikkaammin – vuoden 1978 lukemasta 78,5 on syöksytty viime kevään lukemaan 55,1.

Tiedonpuutteella uneliaisuutta ei kannata perustella. Presidentinvaalit ovat henkilövaalit, ehdokkaita muutama ja toimenkuva kirkas. Kunnanvaltuutetunkaan työ ei ole rakettitiedettä, minkä jokainen voi todistaa itse valtuuston yleisönpenkiltä.

Tietoa saa, jos sitä tahtoo, ja monien mielestä tietoa saa, vaikka ei niin tahtoisikaan.