Hyvien työllisyysuutisten kääntöpuolella isot rakenteelliset ongelmat

Suomen kansaa valistettiin 1960-luvulla turvavyön käytöstä, ja eräässä tv-gallupissa kuultiin yhtä varhaisista salaliittoteoreetikoista. Toimittaja kysyi ikämiesautoilijalta, miksi tämä ei käytä turvavyötä.

”Se on humpuukia. Sitä myi eräs määrätty firma, ja siihen on menny autofirmat joukkohon kans.” ”Mitä varten se humpuukia on, kun tilastot osoittaa...? ”Joo, joo, markan rahalla saarahan niin monellaasta tilastua.” ”Miten niin? Minut on turvavyöt pelastaneet kaksi kertaa.” ”Mutta mua ne ei oo pelastanu koskaa.”

Terve epäluuloisuus on paikallaan, vaikka asenne tilastoihin olisi lähtökohdiltaan myönteisempi kuin 1960-luvun turvavyöskeptikolla. Tästä esimerkiksi sopivat maanantaina julkistetut maaliskuun työllisyystilastot, joiden sanoma on myönteinen.

Elämme historiallisia aikoja, mutta alenevien työttömyyslukujen taustalla jyräävät työllisyyskehitystä eri suuntiin vetävät rakenteelliset ongelmat.