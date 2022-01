Aluevaaleissa kannattaisi puhua vähän tuloistakin

Toripuheissa on maalattu isolla pensselillä faktaa ja fiktiota iloisesti sekoitellen. Parempia palveluja on listattu, mutta tulonhankintaideoita on irronnut vähemmän. Veroja ei kuitenkaan saisi kerätä eikä asiakasmaksuja korottaa.

Maakuntaveroakin vastustetaan, vaikka se ei ole aluevaltuuston päätettävissä. Bensan hinnan tapaan kyse on jo puolueiden valmistautumisesta eduskuntavaaleihin.

Maakuntaverossa on kyse periaatteessa samanlaisesta optiosta kuin Suomen Nato-jäsenyydessä. Ajatuksena on säilyttää ainakin mahdollisuus siihen, että nykyistä valtion väliportaan hallintoa voitaisiin siirtää tulevaisuudessa hyvinvointialueille, ja verotusoikeutta siirrettäisiin sen mukana maakuntiin. Näin maakunnat saisivat myös aitoa taloudellista autonomiaa.

Tavallaan maakuntaveroa kohti ollaan jo nyt menossa, tosin valtion tiukassa otteessa. Kuntien tuloveroprosentista leikataan vuoden 2023 alusta 13,26 prosenttiyksikköä. Tuotto ohjataan valtiolle, joka ohjaa sen edelleen hyvinvointialueille.

Kuntien velkoja ei kuitenkaan leikata, joten helppo taloudenpito on harhaluulo. Kasvatus, sivistys ja elinvoima maksavat yhtä paljon kuin ennenkin. Kunnilla on edelleen tehtävänsä terveyden edistämisessä ja pahoinvoinnin ehkäisyssä.

Sote-palvelujen hoitopolulle ei pitäisi lähettää enää ketään vain sen takia, ettei kunta pysty pitämään asukkaistaan ajoissa huolta.