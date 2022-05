Yhdysvaltoja ravistelee uutisvuoto. Maan Korkein oikeus saattaa kumota aborttioikeuden taanneen päätöksen. Roe vs. Wade -ennakkopäätös vuodelta 1973 on USA:n politiikan rajuin jakolinja. Aborttioikeuden kaataminen on monen ryhmän suurin poliittinen tavoite. Sen saavuttamiseksi...