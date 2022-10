Torstaina julkaistun Ylen mielipidemittauksen jälkeen on selvää, että keskustan poliitikot aloittavat melkoisen rähinän, jonka aikana hallitusyhteistyön sujuminen on mitätön sivuasia. Puolue on putoamassa alle kymmenen prosentin kannatukseen, mitä 2000-luvun alun valtionhoitaj...